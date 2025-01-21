РФ начала использовать новый дрон "КУБ-2". Defense Express узнал его характеристики

Как отмечает издание, о существовании новых дронов концерн объявил лишь сегодня, отметив, что повезет образцы с экспортными индексами "КУБ-2-Э" на выставку вооружения IDEX 2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах 17-21 февраля.

Однако 117-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ еще 7 января опубликовала видео с перехватом этого российского беспилотника с помощью зенитного FPV-дрона. Но дрон "КУБ-2" был неверно идентифицирован, как "Ланцет".

Фото: дрон-камикадзе "КУБ-2" (иллюстрация: концерна "Калашников")

Фактически единственной объявленной характеристикой "КУБ-2" является боевая часть весом 10 кг. При этом она может быть двух видов.

Первая - для поражения живой силы и небронированной техники, что прямо указывает на ее осколочный характер.

Вторая позволяет поражать те же цели, а также легкобронированную технику, а также "стартовые позиции БПЛА" и "площадки базирования вертолетов". Такой странный перечень целей для второго типа боевой части может указывать на то, что она кассетная.

Также задекларирована возможность использования не только днем, но и ночью, что указывает на возможность оснащения и тепловизионными камерами.

В то же время дальность применения "КУБ-2" остается не разглашенной. Но Defense Express отмечает, что старые дроны-камикадзе "КУБ" от "Калашникова" поставляются и используются совместно с разведывательным БПЛА "Гранат-4", который также выполняет роль ретранслятора сигналов.

Фото: дрон-камикадзе "КУБ" (Defense Express)

Отмечается, что разница между "КУБ" и новым "КУБ-2" значительная. В частности, у "КУБ" была возможность поражения только стационарных целей с известными координатами, потому что он не имеет камеры. Также у него была ограничена по мощности боевая часть весом в 3 кг.

В то же время "КУБ-2" фактически занимает сегмент "Ланцета" и выступает его конкурентом, при этом имея большую боевую часть.

"При этом сам "Ланцет" выпускается Zala, входящей в структуру "Калашникова" и вопрос необходимости создания конкурента своей же продукции довольно интересен, хотя пока и остается без ответа.", - отметило издание.