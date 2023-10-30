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РФ почала вербувати на війну в'язнів, засуджених Україною

Ілюстративне фото: РФ почала вербувати на війну в'язнів, засуджених Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація почала вербувати на війну в Україні в'язнів з окупованих територій. Мова про людей, які були засуджені ще за українським законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як розповіли у відомстві, росіяни намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення фейкових "республік". 

Зокрема, на окупованих частинах Донецької та Луганської областей колаборанти мають скласти списки в’язнів, які були засуджені згідно українського законодавства та відбувають покарання з 2014 року або раніше. 

"Ворог вже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій", - пише ЦНС.

Втрати росармії в Україні

Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на 30 жовтня склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.

Додамо, як уточнили в Силах оборони Таврійського напрямку, українські бійці з 10 жовтня знищили вже шостий російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку. Також учора спікер Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що наступ військ РФ під Авдіївкою призвів до величезних втрат у противника - з 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб.

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