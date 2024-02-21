РФ почала перекидати техніку та підрозділи з-під Авдіївки на інші ділянки фронту

Російська Федерація почала перекидати вцілілі підрозділи солдат та техніку з-під Авдіївки на інші напрямки.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно - вони будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та залежно від того, хто з них виживе", - пише Жорін.

За його словами, досить складною може бути ситуація на інших напрямках. Адже росіяни почали перекидати з Авдіївки вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту.

"В цілому нас чекають дуже складні бої. Говорив про це ще минулого року - росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І підготувались", - сказано в повідомленні.

Зокрема, найближчим часом, варто очікувати складної ситуації на Півдні та Харківському напрямку.

Захоплення росіянами Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, які перебували під загрозою оточення ворогом. Причиною послужили штурмові дії значно перевершуючи сил противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки та зупинити подальше просування ворога.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ластівчине на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Детальніше про це, можливі погрози та про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.

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