У Києві троє постраждалих через атаку РФ (фото наслідків)

Обстріли Києва 27 серпня

Нагадаємо, вночі 27 серпня Росія атакувала Київ та область. Уламки збитих цілей впали у Подільському та Шевченківському районах, під ударом також опинилися склади на Київщині.

Вранці атака продовжилася. У Голосіївському районі спалахнув автомобіль через ворожий удар, пожежу згодом ліквідували. Тим часом у Печерському районі пошкодило будівлю спортивного комплексу.