РФ побоюється, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, - ISW

Влада РФ докладає значних зусиль, щоб Захід не дозволив Україні використовувати надану далекобійну зброю для ударів по Росії. Це свідчить про глибоке занепокоєння РФ.

Перш ніж зробити висновок, аналітики в якості прикладу наводять недавню статтю The New York Times. Так, 26 вересня, газета з посиланням на неназваних американських чиновників повідомила, що оцінки розвідки США "зменшують" вплив українських ударів по РФ на хід війни за допомогою ракетних систем великої дальності, наданих Америкою, Британією та Францією. Висновки розвідки пов'язані з обмеженою кількістю такої зброї в України та невизначеності щодо майбутніх поставок більш далекобійних систем.

При цьому NYT зазначило, що офіційні особи у збройних силах США та адміністрації Байдена, які підтримують зміну політики, заявили, що надана Заходом зброя дозволить Україні завдавати ударів по більш віддалених російських базах і складах боєприпасів. Це, у свою чергу, змусить російських військових перемістити склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та інші матеріальні засоби із зони дії західних ракет. Чиновники додали, що це значно ускладнить російські лінії постачання в Україні.

Висновок ISW

ISW пише, що навіть невелика кількість успішних українських далекобійних ударів може мати асиметричну дію та спонукати російські сили перемістити значні військові та складські об'єкти за межі досяжності західної зброї і далі від лінії фронту, що ускладнить російську логістику поблизу України.

Як приклад, влітку 2022 року ЗСУ завдали серію ударів з HIMARS по російських складах боєприпасів на території окупованої України. Це змусило росіян розосередити склади боєприпасів, що у свою чергу знизило ефективність російської логістики.

Виходячи з цього ISW дійшло висновку, що російська влада, ймовірно, стурбована тим, як переміщення складів боєприпасів та інших критично важливих об'єктів зберігання далі від лінії фронту та за межі досяжності західних систем вплине на наступальні можливості Росії в Україні.

Крім того, аналітики пишуть, що схоже, влада РФ робить значні риторичні зусилля, щоб не дозволити Заходу провести ще одну таку ж значну ударну кампанію.