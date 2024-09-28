РФ опасается, что Запад позволит Украине использовать дальнобойное оружие, - ISW

Власти РФ прилагают значительные усилия, чтобы Запад не позволил Украине использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по России. Это указывает на глубокую обеспокоенность РФ.

Прежде чем сделать вывод, аналитики приводят в пример недавнюю статью The New York Times. Так, 26 сентября, газета ссылаясь на неназванных американских чиновников сообщила, что оценки разведки США "преуменьшают" влияние украинских ударов по РФ на ход войны с помощью ракетных систем большой дальности предоставленных Америкой, Британией и Францией. Выводы разведки связаны с ограниченным количеством такого оружия у Украины и неопределенности в отношении будущих поставок более дальнобойных систем.

При этом NYT отметило, что официальные лица в вооруженных силах США и администрации Байдена, которые поддерживают изменение политики, заявили, что предоставленное Западом оружие позволит Украине наносить удары по более отдаленным российским базам и складам боеприпасов. Это в свою очередь, заставит российских военных переместить склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другие материальные средства из зоны действия западных ракет. Чиновники добавили, что это значительно осложнит российские линии снабжения в Украине.

Вывод ISW

ISW пишет, что даже небольшое количество успешных украинских дальнобойных ударов может оказать асимметричное воздействие и побудить российские силы переместить значительные военные и складские объекты за пределы досягаемости западного оружия и дальше от линии фронта, что усложнит российскую логистику вблизи Украины.

Как пример, ранее, летом 2022 года, ВСУ нанесли серию ударов из HIMARS по российским складам боеприпасов на территории оккупированной Украины. Это заставило россиян рассредоточить склады боеприпасов, что в свою очередь - снизило эффективность российской логистики.

Исходя из этого ISW пришло к выводу, что российские власти, вероятно, обеспокоены тем, как перемещение складов боеприпасов и других критически важных объектов хранения дальше от линии фронта и за пределы досягаемости западных систем повлияет на наступательные возможности России в Украине.

Кроме того, аналитики пишут, что похоже, власти РФ предпринимают значительные риторические усилия, чтобы не позволить Западу провести еще одну столь же значительную ударную кампанию.