РФ планує посилити удари балістикою по Україні на тлі провалу переговорів, - Bloomberg

За словами трьох співрозмовників видання, Москва розглядає можливість посилення ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, а також по об'єктах інфраструктури в інших українських містах.

Джерела стверджують, що переговорні рамки фактично розвалилися, а сторони повернулися до вихідної точки. При цьому в Кремлі не вважають, що економічний тиск санкцій або українські удари по російських НПЗ та логістичних об'єктах змусять російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Москва також дедалі частіше сприймає українські удари як атаки з боку країн НАТО. Це пов'язують із постачанням Україні західної зброї та розвідувальної інформації.

Що відбувається з переговорами

Зусилля США щодо припинення війни поки не принесли прориву. За даними Bloomberg, переговорний процес фактично застопорився, зокрема на тлі зосередженості адміністрації президента США Дональда Трампа на конфлікті з Іраном.

У Кремлі також відмовилися від очікувань щодо домовленостей, яких, як вважали в Москві, Володимир Путін і Дональд Трамп могли досягти під час зустрічі на Алясці.

Одним із ключових питань залишається територіальна вимога Росії. Москва очікує, що США чинитимуть тиск на Україну для передачі східної частини Донецької області. Україна цю вимогу послідовно відхиляла.

Кремль готується до подальшої ескалації

За словами ще чотирьох людей, близьких до Кремля, за відсутності дипломатичного прогресу Москва бачить небагато альтернатив подальшому посиленню бойових дій для досягнення своїх цілей.

При цьому в Росії все ще очікують на можливі нові пропозиції від Віткоффа і Кушнера, однак шанси на швидкий прорив співрозмовники Bloomberg оцінюють як дуже низькі.