РФ планирует усилить удары баллистикой по Украине на фоне провала переговоров, - Bloomberg

По словам трех собеседников издания, Москва рассматривает возможность усиления ударов баллистическими ракетами по Киеву, в частности, по центру столицы, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах.

Источники утверждают, что переговорные рамки фактически развалились, а стороны вернулись в исходную точку. При этом в Кремле не считают, что экономическое давление санкций или украинские удары по российским НПЗ и логистическим объектам заставят российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Москва также все чаще принимает украинские удары как атаки со стороны стран НАТО. Это связывают с поставкой Украине западного оружия и разведывательной информации.

Что происходит с переговорами

Усилия США по прекращению войны пока не принесли прорыва. По данным Bloomberg, переговорный процесс фактически остановился, в том числе на фоне сосредоточенности администрации президента США Дональда Трампа на конфликте с Ираном.

В Кремле также отказались от ожиданий договоренностей, которых, как считали в Москве, Владимир Путин и Дональд Трамп могли достичь во время встречи на Аляске.

Одним из ключевых вопросов остается территориальное требование России. Москва ожидает, что США будут оказывать давление на Украину для передачи восточной части Донецкой области. Украина это требование последовательно отвергала.

Кремль готовится к дальнейшей эскалации

По словам еще четырех человек, близких к Кремлю, в отсутствие дипломатического прогресса Москва видит немного альтернатив дальнейшему усилению боевых действий для достижения своих целей.

При этом в России все еще ожидают возможные новые предложения от Виткоффа и Кушнера, однако шансы на быстрый прорыв собеседники Bloomberg оценивают как очень низкие.