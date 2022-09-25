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РФ планує посилити підрозділи Росгвардії, що воюють в Україні, - британська розвідка

Фото: РФ планує посилити підрозділи Росгвардії, які воюють в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Цими днями російський націоналіст, депутат Держдуми Олександр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію збройних сил Росії на Росгвардію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойових діях, так і у забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були особливо погано підготовлені до інтенсивних бойових дій в Україні.

"Враховуючи необхідність придушення зростаючої внутрішньої незгоди в Росії, а також виконання оперативних завдань в Україні, Росгвардія, швидше за все, матиме особливе навантаження. Існує реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковим особовим складом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" до РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що Москва планує закликати 300 тисяч резервістів.

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що оголошення часткової мобілізації у РФ суттєво не вплине на перебіг її війни проти України.

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