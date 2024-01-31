РФ планує отримати близько 4,5 млн снарядів, - Міноборони Естонії

Росія планує отримати близько 4,5 млн снарядів зі власного виробництва, а також поставок із Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Естонії Ханно Певкура в матеріалі Bloomberg .

Як відзначив міністр, українські військові наразі здійснюють втроє менше пострілів, ніж росіяни.

"За оцінками Естонії, Москва має намір отримати близько 4,5 мільйонів снарядів із власного виробництва та поставок із Північної Кореї", - пише видання, втім, не уточнює на який період розрахований такий обсяг.

Водночас Певкур зауважив, що попри те, що українські сучасні гаубиці не потребують такої самої кількості снарядів, брак не може бути повністю подоланий.

"Тепер питання в тому, що ми можемо надіслати і що ми можемо дати", - додав міністр оборони Естонії.

Мільйон снарядів для України

У березні 2023 року країни ЄС домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.

Як відзначав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Київ не отримаєнеобхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця - працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

За словами Певкура, передача обіцяного мільйона снарядів затримується до кінця 2024 року.