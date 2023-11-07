РФ планує у Херсонській області показову здачу українських паспортів для пропаганди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"У Стрілковому Херсонської області російські окупанти запланували проведення так званого "місячника" здачі українських паспортів", - розповів Ковальов.

За його словами, тих українських громадян, хто здаватиме українські паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамери, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

Речник Генштабу також додав, що у районі населеного пункту Раденськ Херсонської області у підрозділах російських військ почастішали випадки відмови мобілізованих солдатів від виконання наказів на ведення наступальних дій і дезертирства через значні втрати у живій силі.

Примусова паспортизація РФ на окупованих територіях

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на окупованих територіях загарбники ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

Окрім того, на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.