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В РФ планируют создать спецлагеря для украинских детей. Хотят научить русскому языку

Фото: в России хотят создать спецлагеря для украинских детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России предложили создать специальные лагеря для депортированных украинских детей. Их хотят обучать русскому языку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

Отмечается, что российские чиновники предложили создать так называемые "лагеря" для изучения русского языка. Они будут предназначены для детей, которые плохо владеют языком страны-агрессора и не могут учиться в российских школах.

Они будут функционировать летом, а к работе привлекут выпускников и старшеклассников.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Россию принудительно вывезли более 500 тысяч граждан Украины.

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