В РФ планируют создать спецлагеря для украинских детей. Хотят научить русскому языку

В России предложили создать специальные лагеря для депортированных украинских детей. Их хотят обучать русскому языку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.
Отмечается, что российские чиновники предложили создать так называемые "лагеря" для изучения русского языка. Они будут предназначены для детей, которые плохо владеют языком страны-агрессора и не могут учиться в российских школах.
Они будут функционировать летом, а к работе привлекут выпускников и старшеклассников.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Россию принудительно вывезли более 500 тысяч граждан Украины.
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