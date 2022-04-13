В РФ планируют создать спецлагеря для украинских детей. Хотят научить русскому языку

В России предложили создать специальные лагеря для депортированных украинских детей. Их хотят обучать русскому языку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

Отмечается, что российские чиновники предложили создать так называемые "лагеря" для изучения русского языка. Они будут предназначены для детей, которые плохо владеют языком страны-агрессора и не могут учиться в российских школах.

Они будут функционировать летом, а к работе привлекут выпускников и старшеклассников.