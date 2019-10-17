В РФ планируют признать украинцев носителями русского языка

В России планируют выдавать российское гражданство уроженцам Украины и Беларуси без прохождения собеседования на знание русского языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что в четверг, 17 октября, правительство Российской Федерации планирует внести изменения в статью 331 закона "О гражданстве РФ", которые будут признавать украинцев и белорусов носителями русского языка.

Если изменения будут приняты уроженцев Украины и Беларуси при личной подаче заявления о признании их носителями русского языка комиссия может признавать их такими без проведения собеседования. Порядок подачи заявлений определяется Министерством внутренних дел России.

Также изменения в законопроект дадут возможность МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ планируют ввести двойное гражданство для иностранцев. Иностранцы смогут получить гражданство России, сохранивши при этом первое гражданство.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе отказались признавать российские паспорта жителей ОРДЛО. Жители "ДНР" и "ЛНР" могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства сообщества на территории Украины.