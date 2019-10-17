У РФ планують визнати українців носіями російської мови

У Росії планують видавати російське громадянство уродженцям України і Білорусі без проходження співбесіди на знання російської мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що в четвер, 17 жовтня, уряд Російської Федерації планує внести зміни до статті 331 закону "Про громадянство РФ", які будуть визнавати українців і білорусів носіями російської мови.

Якщо зміни будуть прийняті уродженців України та Білорусі при особистому поданні заяви про визнання їх носіями російської мови комісія може визнавати їх такими без проведення співбесіди. Порядок подачі заяв визначається Міністерством внутрішніх справ Росії.

Також зміни в законопроект дадуть можливість МВС РФ повноваженнями щодо визначення за погодженням з Міністерством освіти єдиних критеріїв визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови, порядку розроблення, використання та зберігання контрольних вимірювальних матеріалів, використовуваних при проведенні комісією співбесіди з іноземним громадянином або особою без громадянства

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ планують ввести подвійне громадянство для іноземців. Іноземці зможуть одержати громадянство Росії, зберегли при цьому перше громадянство.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі відмовилися визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО. Жителі "ДНР" і "ЛНР" можуть звертатися за візами для поїздок у країни-члени Євросоюзу тільки в консульства спільноти на території України.