РФ планирует конференцию в Севастополе. МИД Украины блокировал планы легализовать оккупацию

По словам заместителя главы МИД Эмине Джаппарова, Украина сорвала очередную попытку российской дезинформации относительно легализации аннексии Крымского полуострова.

"Информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов. В частности по адресу 31-й сессии Ассамблеи МОК доклад России, у которм был перечень запланированных мероприятий на 2021 год в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию "Моря России", был заблокирован Секретариатом ЮНЕСКО", - сообщила Джаппарова.

Она также подчеркнула, что ЮНЕСКО подтвердил свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о поддержке территориальной целостности Украины.