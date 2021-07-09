Росія планує провести конференцію в Севастополі. МЗС України блокував намір легалізувати окупацію

За словами заступника глави МЗС Еміне Джеппар, Україна зірвала чергову спробу російської дезінформації щодо легалізації анексії Кримського півострова.

"Інформація про конференцію була вилучена із зазначених вебресурсів. Зокрема на вебсторінці 31-й сесії Асамблеї МОК доповідь Росії, яка містила перелік запланованих заходів на 2021 рік у рамках МОК ЮНЕСКО, включаючи конференцію "Моря Росії", була заблокована Секретаріатом ЮНЕСКО", - повідомила Джеппар.

Вона також наголосила, що ЮНЕСКО підтвердив свої зобов’язання щодо неухильного дотримання резолюції Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року щодо підтримки територіальної цілісності України.