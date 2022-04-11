РФ планирует кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба

Россия готовит мощную дезинформационную компанию, которая будет нацелена на иностранные СМИ и политиков. Целью является попытка сорвать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

"Россия знает, что поставки оружия важны для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому", - предупредил глава МИД.

Напомним, ранее в США заявили, что предоставят Украине еще больше оружия, а также усилят давление на Россию.

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