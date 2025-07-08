РФ з півночі запустила групи "Шахедів": де існує ризик удару

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 19:40 у Харківській та Донецькій областях.

Пізніше ударні дрони було помічено і у Сумській області.

Рух безпілотників станом на 21:10:

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний/південно-західний;

БпЛА в східній, центральній та західній частині Харківщини, курс західний;

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс західний/північно-західний

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу