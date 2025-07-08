РФ з півночі запустила групи "Шахедів": де існує ризик удару

Російська армія ввечері вівторка, 8 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 19:40 у Харківській та Донецькій областях.
Пізніше ударні дрони було помічено і у Сумській області.
Рух безпілотників станом на 21:10:
Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
У ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб (КАБів).
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