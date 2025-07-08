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РФ з півночі запустила групи "Шахедів": де існує ризик удару

Ілюстративне фото: РФ з півночі запустила групи "Шахедів" 8 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері вівторка, 8 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 19:40 у Харківській та Донецькій областях.

Пізніше ударні дрони було помічено і у Сумській області.

Рух безпілотників станом на 21:10:

  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний/південно-західний;
  • БпЛА в східній, центральній та західній частині Харківщини, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс західний/північно-західний

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

 

У ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб (КАБів).

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