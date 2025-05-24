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РФ після тривалої паузи вивела в Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

Ілюстративне фото: кораблі РФ з "Калібрами" помічені в Чорному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці, 24 травня, були помічені російські кораблі - носії ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування. Ворожі ракетоносії востаннє фіксували в даній акваторії два тижні тому - 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, розповіли у військовому командуванні, станом на 06:00 у суботу в Чорному морі були помічені 2 кораблі противника, які є носієм "Калібрів" загальним залпом до 12 таких крилатих ракет.

Тут варто нагадати, що у період з 23 по 10 травня ракетоносії ворога в Чорному морі не фіксувалися, а 9 числа в даній акваторії агресор виводив 3 носії "Калібрів" загальним залпом до 14 ракет.

У ВМС ЗСУ повідомили, що сьогодні вранці в акваторії Азовського моря російські кораблі - відсутні.

Та додали, що в Середземному морі фіксуються 3 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у командуванні поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 10 суден, з них 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, 19 травня в Службі безпеки України розповіли, що бійці СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів у Чорному морі. В результаті дій захисників було знищено російську розвідувальну техніку.

Також повідомлялося, що нещодавно Генштаб ЗСУ показав архівне відео, як знищували російський крейсер "Москва" три роки тому.

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