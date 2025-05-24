РФ після тривалої паузи вивела в Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

Так, розповіли у військовому командуванні, станом на 06:00 у суботу в Чорному морі були помічені 2 кораблі противника, які є носієм "Калібрів" загальним залпом до 12 таких крилатих ракет.

Тут варто нагадати, що у період з 23 по 10 травня ракетоносії ворога в Чорному морі не фіксувалися, а 9 числа в даній акваторії агресор виводив 3 носії "Калібрів" загальним залпом до 14 ракет.

У ВМС ЗСУ повідомили, що сьогодні вранці в акваторії Азовського моря російські кораблі - відсутні.

Та додали, що в Середземному морі фіксуються 3 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у командуванні поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: