РФ після тривалої паузи вивела в Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп
В Чорному морі сьогодні вранці, 24 травня, були помічені російські кораблі - носії ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування. Ворожі ракетоносії востаннє фіксували в даній акваторії два тижні тому - 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Так, розповіли у військовому командуванні, станом на 06:00 у суботу в Чорному морі були помічені 2 кораблі противника, які є носієм "Калібрів" загальним залпом до 12 таких крилатих ракет.
Тут варто нагадати, що у період з 23 по 10 травня ракетоносії ворога в Чорному морі не фіксувалися, а 9 числа в даній акваторії агресор виводив 3 носії "Калібрів" загальним залпом до 14 ракет.
У ВМС ЗСУ повідомили, що сьогодні вранці в акваторії Азовського моря російські кораблі - відсутні.
Та додали, що в Середземному морі фіксуються 3 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Також у командуванні поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 10 суден, з них 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
- до Азовського моря - 7 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, 19 травня в Службі безпеки України розповіли, що бійці СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів у Чорному морі. В результаті дій захисників було знищено російську розвідувальну техніку.
Також повідомлялося, що нещодавно Генштаб ЗСУ показав архівне відео, як знищували російський крейсер "Москва" три роки тому.
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