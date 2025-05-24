РФ после длительной паузы вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

В Черном море сегодня утром, 24 мая, были замечены российские корабли - носители ракет типа "Калибр", которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Вражеские ракетоносители последний раз фиксировали в данной акватории две недели назад - 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, рассказали в военном командовании, по состоянию на 06:00 в субботу в Черном море были замечены 2 корабля противника, которые являются носителем "Калибров" общим залпом до 12 таких крылатых ракет.

Тут стоит напомнить, что в период с 23 по 10 мая ракетоносители врага в Черном море не фиксировались, а 9 числа в данной акватории агрессор выводил 3 носителя "Калибров" общим залпом до 14 ракет.

В ВМС ВСУ сообщили, что сегодня утром в акватории Азовского моря российские корабли - отсутствуют.

И добавили, что в Средиземном море фиксируются 3 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также в командовании проинформировали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: