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РФ після доби перерви знову запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу

Ілюстративне фото: РФ після доби перерви знову запустила по Україні "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері понеділка, 14 жовтня, знову запустили по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено у Херсонській області, вони рухаються північно-західним курсом - у напрямку Миколаївської області.

"Ще декілька груп ворожих дронів в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди"

Раніше РБК-Україна писало про те, що вперше за останні 48 діб ніч в Україні пройшла без атак "Шахедів". Це може свідчити про успішний удар ЗСУ по складу з дронами під Єйськом, а також про потребу ворога накопичити більше.

При цьому в ніч на 13 жовтня Росія запустила по Україні майже 70 "Шахедів" та кілька ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів