РФ підвищує податки, щоб фінансувати війну проти України, - розвідка Британії

Як зазначається, податкові зміни у 2025 році забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трлн рублів (29 млрд доларів). Ставка корпоративного податку зросте із 20% до 25%, а також в рамках нової податкової системи будуть введені додаткові стягнення. Максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте із 15% до 22%.

Британська розвідка підкреслює, що отриманий додатковий дохід буде використаний для фінансування зростаючих державних видатків. Прогнозується, що державні витрати РФ цього року зростуть приблизно на 15%, і, ймовірно, будуть зростати далі.

"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", - йдеться у зведенні.

Збільшення податкового навантаження на бізнес обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.Крім того, військові сектори монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії.