РФ повышает налоги, чтобы финансировать войну против Украины, - разведка Британии

Как отмечается, налоговые изменения в 2025 году обеспечат дополнительные поступления в бюджет РФ в размере около 2,6 трлн рублей (29 млрд долларов). Ставка корпоративного налога вырастет с 20 до 25%, а также в рамках новой налоговой системы будут введены дополнительные взыскания. Максимальная ставка налога на прибыль в России вырастет с 15 до 22%.

Британская разведка подчеркивает, что полученный дополнительный доход будет использован для финансирования растущих государственных расходов. Прогнозируется, что государственные расходы РФ в этом году возрастут примерно на 15% и, вероятно, будут расти дальше.

"Рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, возрастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами", - говорится в своде.

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов. Кроме того, военные сектора монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов в России.