РФ під прикриттям "режиму тиші" в Олешках перекинула своїх військових на Херсонщину

Зазначається, що ворог накопичив сили на тих позиціях, з яких його вибивали останні пів року. Окупанти наблизилися фактично на 20 кілометрів ближче до лінії зіткнення.

До введення режиму тиші ситуація на лівобережжі Херсонщини була іншою: Сили оборони розширили зону ураження, відтіснили противника та перерізали його логістику.

Тепер же армія РФ може готуватися до наступу на Херсон, хоча українські захисники повністю готові до будь-яких спроб просування ворога.

Амуніція в лікарні та ситуація на фронті

Величезну кількість боєприпасів та обладнання російські загарбники завезли до Олешківської лікарні. Вони свідомо використовують будівлю, де лікуються місцеві жителі, оскільки знають, що українські сили не атакуватимуть цей об'єкт.

"Вони приїхали просто на машинах, як це було у 2022 році, а потім, коли машини виїжджали, то ми відслідковували це все, і виїхало набагато менше машин, виїхало набагато менше особового складу", - розповів Мороз.

Він додав, що наразі масованих штурмів з боку росіян не зафіксовано, однак спостерігаються поодинокі переміщення особового складу та техніки, які оперативно ліквідовуються.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, в Олешках з 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Локальну домовленість реалізували за безпосередньої координації першої леді США Меланії Трамп.