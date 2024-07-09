РФ під час головування в Радбезі ООН схильна здійснювати найогидніші злочини, - Кислиця

Дипломат також попередив, що РФ "схильна здійснювати найогидніші злочини під час свого "головування" в Раді безпеки ООН".

Як приклад таких злочинів агресії Кислиця зазначив, що 8 липня російські війська завдали комбінованого ракетного удару, внаслідок яких, зокрема, були обстріляні найбільша в Україні дитяча лікарня "Охматдит" та ще один медичний заклад у Києві.

Він звернув увагу на постійну практику нехтування Кремлем статуту ООН відтоді, як РФ посіла місце радянського постійного представництва, яке Москва забрала після розвалу СРСР. Та знову закликав членів Радбезу переглянути можливість РФ користуватися правом вето в організації.

"У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Проте все почалося в грудні 1991 року з окупації радянського постійного місця, коли Москва також головувала в Раді безпеки ООН", - йдеться в публікації дипломата.

Кислиця додав, що українська сторона ініціювала скликання екстреного засідання Радбезу ООН після російського ракетного терору вранці 8 липня. Зустріч призначена на 10:00 у вівторок, 9 липня.

"Скільки ще знадобиться російських злочинів, щоб вирішити питання про перебування диктаторського кремлівського режиму в радянській постійній резиденції? Які жорстокості потрібно вчинити, щоб вето агресора було ігноровано, а Рада Безпеки могла відреагувати на агресію та воєнні злочини Росії?" - задається питанням дипломат

Він також зазначив, що "на тлі зруйнованих лікарень і вбитих мирних жителів криваве "головування" Росії планує завтра влаштувати щомісячний обід для членів Ради".

"Я ледве стримую коментарі. Зараз не час для членів Радбезу вживати російську кулеб’яку та отруйну російську пропаганду за такими обідами. Зараз настав час діяти і змусити Росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права", - наголосив Кислиця.