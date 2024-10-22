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РФ перевантажуватиме СПГ з судна на судно в морі, щоб танкери обходили санкції, - Reuters

Ілюстративне фото: РФ перевантажуватиме СПГ з судна на судно в морі, щоб танкери обходили санкції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація організовує перевалку СПГ з судна на судно в Баренцевому і Беринговому морях. Це дозволить обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, РФ планує організувати перевалку зрідженого природного газу і газового конденсату з судна на судно в Баренцевому і Беринговому морях. Це дозволить вивільнити більше танкерів льодового класу для свого найбільшого виробника СПГ, компанії "Новатек".

За даними Reuters, таким чином Росія хоче вирішити проблему нестачі суден, здатних плавати в арктичних водах. Зокрема, перший майданчик для перевалки з судна на судно створять біля бухти Чоша в Баренцевому морі для "Обського аміаку", дочірньої компанії "Новатеку". А пізніше буде побудовано другий такий об'єкт з такою ж потужністю в бухті Хреста в Беринговому морі.

Зазначається, що перевантаження будуть відбуватись тоді, коли руху суден не перешкоджатиме лід. Це дозволить завантажувати 4,1 мільйона кубометрів СПГ і 1,4 мільйона кубометрів газового конденсату на рік на кожному об'єкті.

Раніше ми писали, що через кілька місяців після вторгнення в Україну Росія нагромадила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з'являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.

Зокрема, в Індії заявляли про плани продовжити закуповувати нафту російські компанії, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація