РФ перевантажуватиме СПГ з судна на судно в морі, щоб танкери обходили санкції, - Reuters

Як пише видання, РФ планує організувати перевалку зрідженого природного газу і газового конденсату з судна на судно в Баренцевому і Беринговому морях. Це дозволить вивільнити більше танкерів льодового класу для свого найбільшого виробника СПГ, компанії "Новатек".

За даними Reuters, таким чином Росія хоче вирішити проблему нестачі суден, здатних плавати в арктичних водах. Зокрема, перший майданчик для перевалки з судна на судно створять біля бухти Чоша в Баренцевому морі для "Обського аміаку", дочірньої компанії "Новатеку". А пізніше буде побудовано другий такий об'єкт з такою ж потужністю в бухті Хреста в Беринговому морі.

Зазначається, що перевантаження будуть відбуватись тоді, коли руху суден не перешкоджатиме лід. Це дозволить завантажувати 4,1 мільйона кубометрів СПГ і 1,4 мільйона кубометрів газового конденсату на рік на кожному об'єкті.

Раніше ми писали, що через кілька місяців після вторгнення в Україну Росія нагромадила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з'являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.

Зокрема, в Індії заявляли про плани продовжити закуповувати нафту російські компанії, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі.

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