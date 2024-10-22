RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

РФ будет перегружать СПГ с судна на судно в море, чтобы танкеры обходили санкции, - Reuters

Иллюстративное фото: РФ будет перегружать СПГ с судна на судно в море, чтобы танкеры обходили санкции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация организует перевалку СПГ с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Это позволит обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, РФ планирует организовать перевалку сжиженного природного газа и газового конденсата с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Это позволит высвободить большее количество танкеров ледового класса для своего крупнейшего производителя СПГ, компании "Новатек".

По данным Reuters, таким образом Россия хочет решить проблему нехватки судов, способных плавать в арктических водах. В частности, первую площадку для перевалки с судна на судно создадут у бухты Чоша в Баренцевом море для "Обского аммиака", дочерней компании "Новатеку". А позже будет построен второй такой объект с такой же мощностью в бухте Креста в Беринговом море.

Отмечается, что перегрузки будут происходить тогда, когда движению судов не будет препятствовать лед. Это позволит скачивать 4,1 миллиона кубометров СПГ и 1,4 миллиона кубометров газового конденсата в год на каждом объекте.

Ранее мы писали, что несколько месяцев спустя после вторжения в Украину Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое по поводу сжиженного природного газа .

В частности, в Индии заявляли о планах продолжить закупать нефть российские компании, которым разрешено производить такие продажи, поскольку цены на нее низкие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация