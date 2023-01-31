РФ переоборудовала роддома в Луганской области на военные госпитали, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Жители оккупированной Луганской области все громче слышат приближающийся фронт, поэтому знают, что события развиваются совсем не так, как об этом говорят российские пропагандисты", - говорится в сообщении.

Гайдай заявил, что на оккупированной территории усилена принудительная мобилизация. Захватчики понимают: чем больше мобилизуют в Луганской области, тем меньше погибнет россиян. Также оккупантам важно, чтобы все дома вдоль линии фронта были свободны от гражданского населения, а людей выселяют в никуда.

"Родильные дома, переоборудованные на военные госпитали, – это вопиющая граница, которой достигли оккупанты в Луганской области из-за значительных потерь на фронте. Беременные женщины вынуждены ехать на роды в Луганск", - добавил глава области.

По его словам, то же происходит и при получении административных услуг - почти все из них можно получить только в Луганске.