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РФ перенаправила поставки дизпалива до Африки та Азії після ембарго ЄС, - Reuters

Фото: РФ перенаправила поставки дизпалива до Африки та Азії після ембарго ЄС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

РФ перенаправила свої експортні постачання дизпалива до Африки та Азії, оскільки ембарго закрило європейські ринки для палива російського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія довгий час була основним постачальником дизельного палива до Європи, де нафтопереробні заводи не виробляють достатньої кількості палива задоволення внутрішнього попиту з допомогою великого парку дизельних автомобілів. Повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти набуло чинності 5 лютого.

Зазначається, що основна маса вантажів з низьким вмістом сірки у вигляді дизельного палива та газойлю з російських чорноморських портів Туапсе та Новоросійськ прямує у бік Туреччини, а також до Оману, Того та Тунісу.

Російські чорноморські порти й раніше мали близькість турецького ринку для постачання дизельного палива, тоді як експортерам з балтійських портів Приморськ і Висоцьк доводилося замінювати європейські пункти призначення набагато тривалішими рейсами, що підвищувало вартість фрахту.

З початку лютого Росія перенаправляє обсяги дизельного палива з низьким вмістом сірки з балтійських портів у Марокко, Алжир, Гану, Туніс та Бразилію. Також два вантажі, що перевозять близько 130 000 дизельного палива, прямують з порту Приморськ до порту Джидда в Саудівській Аравії.

Європейські країни заміняють російські постачання дизельного палива, збільшуючи імпорт з Індії, Саудівської Аравії, Китаю, Кувейту, Малайзії і навіть Того.

Введення обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати Москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.

Нагадаємо, 5 лютого коаліція країн "Великої сімки", ЄС та Австралія встановили нові граничні ціни на рівні 100 доларів за барель для продуктів, що торгуються з премією порівняно з нафтою, в основному дизельне пальне, та 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються дешевше, таких як мазут.

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