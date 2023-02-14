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РФ перенаправила поставки дизтоплива в Африку и Азию после эмбарго ЕС, - Reuters

Фото: РФ перенаправила поставки дизтоплива в Африку и Азию после эмбарго ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ перенаправила свои экспортные поставки в Африку и Азию, поскольку эмбарго закрыло европейские рынки для топлива российского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия долгое время была основным поставщиком дизельного топлива в Европу, где нефтеперерабатывающие заводы не производят достаточного количества топлива для удовлетворения внутреннего спроса за счет большого парка дизельных автомобилей. Полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты вступило в силу 5 февраля.

Отмечается, что основная масса грузов с низким содержанием серы в виде дизельного топлива и газойля из российских черноморских портов Туапсе и Новороссийск идет в сторону Турции, а также в Оман, Того и Тунис.

Российские черноморские порты и раньше имели близость турецкого рынка для поставки дизельного топлива, тогда как экспортерам из балтийских портов Приморск и Высоцк приходилось заменять европейские пункты назначения гораздо более длительными рейсами, что повышало стоимость фрахта.

С начала февраля Россия перенаправляет объемы дизельного топлива с низким содержанием серы из балтийских портов в Марокко, Алжир, Гану, Тунис и Бразилию. Также два груза, перевозящие около 130 000 дизельного топлива, следуют из порта Приморск в порт Джидда в Саудовской Аравии.

Европейские страны заменяют российские поставки дизельного топлива, увеличивая импорт из Индии, Саудовской Аравии, Китая, Кувейта, Малайзии и даже Того.

Введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.

Напомним, 5 февраля коалиция стран "Большой семерки", ЕС и Австралия установили новые предельные цены на уровне 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией по сравнению с нефтью, в основном дизельное топливо, и 45 долларов за баррель для торгуемых продуктов дешевле, таких как мазут.

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