РФ перенаправила поставки дизтоплива в Африку и Азию после эмбарго ЕС, - Reuters

Россия долгое время была основным поставщиком дизельного топлива в Европу, где нефтеперерабатывающие заводы не производят достаточного количества топлива для удовлетворения внутреннего спроса за счет большого парка дизельных автомобилей. Полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты вступило в силу 5 февраля.

Отмечается, что основная масса грузов с низким содержанием серы в виде дизельного топлива и газойля из российских черноморских портов Туапсе и Новороссийск идет в сторону Турции, а также в Оман, Того и Тунис.

Российские черноморские порты и раньше имели близость турецкого рынка для поставки дизельного топлива, тогда как экспортерам из балтийских портов Приморск и Высоцк приходилось заменять европейские пункты назначения гораздо более длительными рейсами, что повышало стоимость фрахта.

С начала февраля Россия перенаправляет объемы дизельного топлива с низким содержанием серы из балтийских портов в Марокко, Алжир, Гану, Тунис и Бразилию. Также два груза, перевозящие около 130 000 дизельного топлива, следуют из порта Приморск в порт Джидда в Саудовской Аравии.

Европейские страны заменяют российские поставки дизельного топлива, увеличивая импорт из Индии, Саудовской Аравии, Китая, Кувейта, Малайзии и даже Того.