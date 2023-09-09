РФ перекинула до Роботиного нові підрозділи, це обмежить її наступ, - Британія

Як зазначає британська розвідка, підрозділи ЗСУ просунулися до головної лінії оборони росіян на схід від населеного пункту Роботине. Захисники продовжують поступове тактичне просування до російських позицій.

Також українські сили продовжують тиск на окупантів на південь від Бахмуту, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

Розвідка припускає, що Росія передислокувала сили з інших районів фронту, щоб замінити розбиті підрозділи біля Роботиного.

"Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Останнім звільненим населеним пунктом було Роботине.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного. ЗСУ мають успіхи та закріплюються на досягнутих рубежах.

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