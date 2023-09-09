РФ перебросила к Роботино новые подразделения, это ограничит ее наступление, - Британия

Как отмечает британская разведка, подразделения ВСУ продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от населенного пункта Роботино. Защитники продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям.

Также украинские силы продолжают давление на оккупантов к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещеевкой и Андреевкой.

Разведка предполагает, что Россия передислоцировала силы из других районов фронта, чтобы заменить разбитые подразделения возле Роботино.

"Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта", - говорится в сообщении.

Передислокация также скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Роботино.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Последним освобожденным населенным пунктом было Роботино.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают наступательные действия на восток и юг от освобожденного Роботино. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.

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