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РФ перекинула до кордону з Сумською областю групу снайперів, - ЦНС

Фото: Росіяни (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія перекинула до кордону з Сумською областю групу курсантів-снайперів. Вони складатимуть іспити в умовах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни планують проводити навчання вздовж меж Сумської області.

"Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", - пишуть у ЦНС.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумської області постійно обстрілюється. Останнім часом кількість та інтенсивність обстрілів посилилися.

Зазначимо, що російські ДРГ не вперше намагаються поринути на територію Сумської області. Наприклад, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив.

Сьогодні Сумська ОВА повідомила, що в області проведуть евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів.

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