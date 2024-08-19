РФ перекинула з фронтів в Україні до Курської області понад 5000 осіб, - ISW

У своєму звіті аналітики посилаються на матеріал The Wall Street Journal. За словами джерела видання, знайомого з українською операцією в Курській області, росіяни передислокували кілька бригад неповного складу загальною чисельністю 5000 осіб з інших районів України, до Курської області. Це сталося посеред тижня у проміжку з 6 по 13 серпня.

Також джерело WSJ заявило, що російські сили передислокували бригаду неповного складу з Донецької області. В ISW припускають, що,можливо, мова йшла про бригаду "П'ятнашка" так званої "ДНР", прибуття якої інститут спостерігав приблизно 8 серпня разом з іншими дрібнішими російськими нерегулярними підрозділами з Донецької області.

Станом на 15 серпня підрозділи 200-ї мотострілецької бригади також прибули до Курської області. ISW спостерігав, що підрозділи цієї бригади останніми місяцями вели бої в районі Часового Яру Донецької області.

Крім того, інформація WSJ про 5000 військових частково узгоджується з повідомленням, що російські сили перекинули до 11 батальйонів на лінію фронту в Курській області.

Аналітики зазначили, що 17 серпня російський батальйон "Тигр" 155 морської піхоти оголосив, що підрозділи батальйону перекидаються в Курську область. Раніше, 31 липня, ISW спостерігав, як підрозділи цього батальйону діяли поблизу Вовчанська Харківської області.

Резюмуючи, експерти зазначили, що росіяни перекинули додаткові сили в Курську область з першого тижня операції і, ймовірно, перекинули загалом понад 5000 осіб.