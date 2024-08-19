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ЗСУ продовжують наступати в Курській області, спостерігаються просування, - ISW

Понеділок 19 серпня 2024 02:40
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ЗСУ продовжують наступати в Курській області, спостерігаються просування, - ISW Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Операція ЗСУ в Курській області триває майже два тижні. Зафіксовано нові просування на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, геолокаційні кадри від 17 серпня показують, що російські війська завдають удару по українській бронетехніці в північній Мартинівці (на північний схід від Суджі). Це свідчить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися до цього населеного пункту.

Один з російських воєнкорів 18 серпня заявив, що українські сили захопили Троїцьке (на південь від Коренево і приблизно за два кілометри від міжнародного кордону) і просунулися до Семенівки (на північ Суджі та приблизно за 24 км від міжнародного кордону).

Міноборони Росії та російські воєнкори заявили, що ЗСУ провели атаки:

  • на околицях Коренево;
  • на південний захід від Коренево біля Комарівки;
  • на схід від Коренево біля Ольгівки;
  • на північний схід від Коренево біля Олексіївського, Сафонівки, Кромських Биків, Каучука та Шептухівки;
  • на північ від Суджі в районі Черкаського Порічного та Руського Порічного;
  • на південний схід від Суджі в районі Озерки, Гірі та Борки.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами від 17 та 18 липня, ЗСУ продовжують діяти по всій максимально заявленій межі українського наступу в Курській області.

ЗСУ продовжують наступати в Курській області, спостерігаються просування, - ISW

Нагадаємо, що за останні кілька днів ЗСУ знищили два мости в Курській області - біля населених пунктів Глушково і Зване.

Це зі свого боку, може допомогти українським силам закріпиться на ще більшій території Росії, а також порушити логістику росіян і ускладнити контратаки РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як готувалася операція ЗСУ в Курській області РФ.

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