ЗСУ продовжують наступати в Курській області, спостерігаються просування, - ISW
Операція ЗСУ в Курській області триває майже два тижні. Зафіксовано нові просування на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, геолокаційні кадри від 17 серпня показують, що російські війська завдають удару по українській бронетехніці в північній Мартинівці (на північний схід від Суджі). Це свідчить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися до цього населеного пункту.
Один з російських воєнкорів 18 серпня заявив, що українські сили захопили Троїцьке (на південь від Коренево і приблизно за два кілометри від міжнародного кордону) і просунулися до Семенівки (на північ Суджі та приблизно за 24 км від міжнародного кордону).
Міноборони Росії та російські воєнкори заявили, що ЗСУ провели атаки:
- на околицях Коренево;
- на південний захід від Коренево біля Комарівки;
- на схід від Коренево біля Ольгівки;
- на північний схід від Коренево біля Олексіївського, Сафонівки, Кромських Биків, Каучука та Шептухівки;
- на північ від Суджі в районі Черкаського Порічного та Руського Порічного;
- на південний схід від Суджі в районі Озерки, Гірі та Борки.
Крім того, згідно з геолокаційними кадрами від 17 та 18 липня, ЗСУ продовжують діяти по всій максимально заявленій межі українського наступу в Курській області.
Нагадаємо, що за останні кілька днів ЗСУ знищили два мости в Курській області - біля населених пунктів Глушково і Зване.
Це зі свого боку, може допомогти українським силам закріпиться на ще більшій території Росії, а також порушити логістику росіян і ускладнити контратаки РФ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, як готувалася операція ЗСУ в Курській області РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.