РФ перекинула в Брянську область військових для проведення диверсій в Україні, - ЦНС

Загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області.

Фото: Стародуб (google.com/maps)

Зазначається, що він має змінити аналогічний загін 22-ої бригади РФ.

У ЦНС повідомили, що завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам.

Вибухи у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

А нещодавно повідомлялось, що невідомі партизани знищували російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Зокрема, їх закидали ВОГами.