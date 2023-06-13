РФ перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов (спутниковые снимки)

Российские военные с началом наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении перебросили 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы" .

О перемещении вертолетов свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

Всего на оккупированном аэродроме Бердянска сейчас находятся не менее 27 вертолетов армии РФ. 20 из них появились на аэродроме недавно - это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

Фото: спутниковые снимки аэродрома в Бердянске за 13 июня ("Схемы")

С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировать модели вертолетов.

На данный момент на аэродроме Бердянска находятся:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

Фото: спутниковые снимки аэродрома в Бердянске за 13 июня ("Схемы")

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, большинство вертолетов - для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

"Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска ныне используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, базирующихся в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск - "работа по заявкам" - невозможна ", - рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он добавил, что российские вертолеты, базирующиеся на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Наступление ВСУ в Запорожской области

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные успешно продвигаются, в том числе, и на Бердянском направлении - от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км.

Под контроль украинских сил обороны вернулись следующие села в Запорожской области: Лобковое, Левадное, Новодаровка.