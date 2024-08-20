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РФ не перебросит солдат из-под Покровска в Курскую область: эксперт назвал причину

Вторник 20 августа 2024 21:23
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РФ не перебросит солдат из-под Покровска в Курскую область: эксперт назвал причину Иллюстративное фото: РФ не перебросит солдат из-под Покровска в Курскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия не будет перебрасывать своих солдат с Покровского направления, чтобы усилить оборону в Курской области. Покровск для врага сейчас приоритетная цель.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил сооснователь DeepState, военный аналитик Роман Погорелый.

Погорелый отметил, что у россиян есть очень много участков, откуда они могут брать свои силы.

По его словам, у россиян много успехов на Покровском направлении, у них "есть перспективы и благоприятная обстановка и они будут ее реализовывывать".

"Покровск и Торецк для них сверхважная цель и они не будут ее разменивать", - рассказал Погорелый.

Он напомнил, что у россиян есть участки в районе Работино, откуда они уже сняли определенные группировки.

Также враг снимает подразделения с юга. В первую очередь, как отметил военный аналитик, речь идет о Крынках.

Погорелый добавил, что большое количество сил у россиян сосредоточено в районе Луганской области. В частности, бойцы в районе села Стельмаховка сообщают, что интенсивность боев спала.

"Если даже они снимут какую-то бригаду с Покровска или Торецка, никто не почувствует этого… Но они не будут этого делать в ближайшее время, поскольку они уже почти подошли к Покровску, они уже заходят в Торецк. Они будут додавливать, это абсолютно логично", - считает он.

Также эксперт добавил, что россияне будут перебрасывать свои подразделения из района Белгорода.

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники достигли значительных успехов в Курской области. На этом фоне россияне начали перебрасывать туда своих солдат, чтобы усилить оборону.

Еще вчера, секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина заявлял, что операция в Курской области еще не полностью отыграла свою роль.

Он допустил, что успехи ВСУ на территории РФ могут повлиять на ситуацию на Покровском направлении, где последнее время оккупанты продвигаются.

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Российская Федерация Курская область Покровск Война в Украине
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