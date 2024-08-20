РФ не перебросит солдат из-под Покровска в Курскую область: эксперт назвал причину
Россия не будет перебрасывать своих солдат с Покровского направления, чтобы усилить оборону в Курской области. Покровск для врага сейчас приоритетная цель.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил сооснователь DeepState, военный аналитик Роман Погорелый.
Погорелый отметил, что у россиян есть очень много участков, откуда они могут брать свои силы.
По его словам, у россиян много успехов на Покровском направлении, у них "есть перспективы и благоприятная обстановка и они будут ее реализовывывать".
"Покровск и Торецк для них сверхважная цель и они не будут ее разменивать", - рассказал Погорелый.
Он напомнил, что у россиян есть участки в районе Работино, откуда они уже сняли определенные группировки.
Также враг снимает подразделения с юга. В первую очередь, как отметил военный аналитик, речь идет о Крынках.
Погорелый добавил, что большое количество сил у россиян сосредоточено в районе Луганской области. В частности, бойцы в районе села Стельмаховка сообщают, что интенсивность боев спала.
"Если даже они снимут какую-то бригаду с Покровска или Торецка, никто не почувствует этого… Но они не будут этого делать в ближайшее время, поскольку они уже почти подошли к Покровску, они уже заходят в Торецк. Они будут додавливать, это абсолютно логично", - считает он.
Также эксперт добавил, что россияне будут перебрасывать свои подразделения из района Белгорода.
Что предшествовало
Напомним, украинские защитники достигли значительных успехов в Курской области. На этом фоне россияне начали перебрасывать туда своих солдат, чтобы усилить оборону.
Еще вчера, секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина заявлял, что операция в Курской области еще не полностью отыграла свою роль.
Он допустил, что успехи ВСУ на территории РФ могут повлиять на ситуацию на Покровском направлении, где последнее время оккупанты продвигаются.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.