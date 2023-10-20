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РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок для наступу, - Атеш

Фото: російські окупанти готуються до наступу на Куп'янському напрямі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники переміщують військову техніку та особовий склад із тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримського партизанського руху "АТЕШ".

Як зазначають представники Сил опору, противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту досить "активно".

"Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку", - йдеться в публікації.

У Силах опору додали, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Так, підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Зокрема, за минулий тиждень партизани "мінусували" 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси, які тепер "не зможуть більше бути використані за призначенням".

Раніше в британській розвідці повідомляли, що за останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте досягти прориву навряд чи вдасться.

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ЛуганськВійна Росії проти України