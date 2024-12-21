РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок. "АТЕШ" дізнався деталі

Російські війська активно перекидають техніку на Курахівський напрямок. Але окупанти продовжують зазнавати втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент на трасі М-4 зафіксував рух колони важкої бойової техніки в напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 і МТЛБ", - йдеться в повідомленні.
Російські війська активно перекидають техніку на Курахівський напрямок (t.me/atesh_ua)
За даними партизанів, окупанти перекидають усі доступні ресурси в Донецьку область.
"У Донецькій області вони продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування", - зазначають в "АТЕШ".
Російські війська активно перекидають техніку на Курахівський напрямок (t.me/atesh_ua)
За добу, 20 грудня, українські військові вразили три пункти управління дронів РФ. Загалом на фронті відбулося понад 200 атак.
Зокрема, активність РФ на Курахівському напрямку знизилася. Так, минулої доби в районі населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопільське та Константинополь окупанти 24 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ.
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