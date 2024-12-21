РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок. "АТЕШ" дізнався деталі

Ситуація на Курахівському напрямку

За добу, 20 грудня, українські військові вразили три пункти управління дронів РФ. Загалом на фронті відбулося понад 200 атак.

Зокрема, активність РФ на Курахівському напрямку знизилася. Так, минулої доби в районі населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопільське та Константинополь окупанти 24 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ.

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