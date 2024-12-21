РФ перебрасывает технику на Кураховское направление. "АТЕШ" узнал детали

"Агент на трассе М-4 зафиксировал движение колонны тяжелой боевой техники в направлении Ростова-на-Дону. В составе колонны были замечены танки Т-72, БМП-2 и МТЛБ", - говорится в сообщении.

Российские войска активно перебрасывают технику на Кураховское направление (t.me/atesh_ua)

По данным партизан, оккупанты перебрасывают все доступные ресурсы в Донецкую область.

"В Донецкой области они продолжают нести катастрофические потери. А российские военнослужащие, оппозиционно настроенные к путинскому режиму, сознательно саботируют приказы своего командования", - отмечают в "АТЕШ".

Российские войска активно перебрасывают технику на Кураховское направление (t.me/atesh_ua)