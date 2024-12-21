РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок. "АТЕШ" дізнався деталі

Російські війська активно перекидають техніку на Курахівський напрямок. Але окупанти продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент на трасі М-4 зафіксував рух колони важкої бойової техніки в напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 і МТЛБ", - йдеться в повідомленні.

Російські війська активно перекидають техніку на Курахівський напрямок (t.me/atesh_ua)

За даними партизанів, окупанти перекидають усі доступні ресурси в Донецьку область.

"У Донецькій області вони продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування", - зазначають в "АТЕШ".

Російські війська активно перекидають техніку на Курахівський напрямок (t.me/atesh_ua)