РФ перебрасывает технику на Кураховское направление. "АТЕШ" узнал детали
Российские войска активно перебрасывают технику на Кураховское направление. Но оккупанты продолжают нести потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент на трассе М-4 зафиксировал движение колонны тяжелой боевой техники в направлении Ростова-на-Дону. В составе колонны были замечены танки Т-72, БМП-2 и МТЛБ", - говорится в сообщении.
Российские войска активно перебрасывают технику на Кураховское направление (t.me/atesh_ua)
По данным партизан, оккупанты перебрасывают все доступные ресурсы в Донецкую область.
"В Донецкой области они продолжают нести катастрофические потери. А российские военнослужащие, оппозиционно настроенные к путинскому режиму, сознательно саботируют приказы своего командования", - отмечают в "АТЕШ".
Российские войска активно перебрасывают технику на Кураховское направление (t.me/atesh_ua)
Ситуация на Кураховском направлении
За сутки, 20 декабря, украинские военные поразили три пункта управления дронов РФ. Всего на фронте состоялись более 200 атак.
В частности, активность РФ на Кураховском направлении снизилась. Так, за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь оккупанты 24 раза пытались прорвать оборону ВСУ.
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