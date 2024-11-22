РФ перекидає стару техніку та мобілізованих у Херсонську та Запорізьку області, - "Атеш"

Як повідомляється, російські окупанти через критичний дефіцит техніки та особового складу розконсервують стару військову техніку у Криму для відправки в Херсонську та Запорізьку області.

"У районі Євпаторії наші агенти зафіксували навантаження на ешелон вантажівок із кунгами. Використання подібного "мотлоху" на фронті підкреслює величезні проблеми із заміною знищених машин", - зазначили в "АТЕШ".

Як розповіли партизани, разом із цією технікою на фронт також відправляють свіжомобілізованих, які не проходять жодної підготовки. Такі підрозділи формуються лише для збільшення чисельності, не маючи ні навичок, ні ресурсів для виконання завдань.