РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів", - зазначив він.

Сирський підкреслив, що цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.