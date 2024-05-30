РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв

«Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов», - отметил он.

Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.