РФ перегруповує сили. В Естонії оцінили можливості нового наступу окупантів

"Ситуація в Україні загострюється. Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем приблизно на чверть. Росія намагається повернути собі ініціативу на всіх лініях фронту, але, попри це, серйозних змін на лінії фронту не відбулося", - сказав Ківіселг.

Полковник повідомив, що основний фокус російського наступу, як і раніше, спрямований на район Авдіївки, де йшли найбільш інтенсивні бої.

Очільник розвідки Естонії повідомив, що водночас Росія змінила свою наступальну тактику - від прямих атак піхоти вона перейшла до ударів на далекі дистанції, що істотно ускладнило перегрупування українських частин, а також створення та поліпшення оборонних позицій.

РФ може готуватися до нових наступів

"Посилення застосування вогню із закритих позицій можна помітити і на інших ділянках фронту. Росія чинить тиск і на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На північній стороні Бахмута і південному напрямку Мар'їнки Російська Федерація також домоглася незначних успіхів", - сказав Ківіселг.

Очільник військової розвідки також зазначив, що Росія почала перегрупування своїх збройних сил, а це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще більш інтенсивні наступи.

Полковник зазначив, що в жорстоких боях, які тривали протягом усього цього тижня, російські частини, за різними оцінками, втратили близько 10 тисяч пораненими і вбитими, що є досить значною цифрою.

В Естонії оцінили оборону України

Говорячи про становище ЗСУ, полковник Ківісельг заявив, що оборона України, як і раніше, не пробита.

"Збройні сили України, як і раніше, утримують два плацдарми на річці Дніпро, як у населених пунктах Кринці, так і в Поймі. Це, своєю чергою, змусило Росію перекинути додаткові війська в цьому напрямку", - сказав він.

На його думку, низька або недостатня згуртованість російських сил завдала їм великої кількості втрат у нових районах бойових дій. Це означає, що частини, з якими вони не тренувалися разом, не знають району бойових дій, потрапляють на мінні поля і зазнають втрат як результат.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, відбивають атаки окупантів по всій лінії зіткнення, обстановка залишається складною.

Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 337 тисяч солдатів. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 990 росіян.