РФ перегляне стратегічні цілі щодо захоплення Лівобережжя України у 2023 році, - Генштаб

Росія може в черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. Зокрема, щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя нашої країни в поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння від країн-партнерів призвело до скорочення воєнного потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році", - заявив Громов.

За його словами, в Генштабі прогнозують, що у весняно-літній період 2023 року ворог буде нарощувати кількісний та якісний показники з'єднань та військових частин, які залучені у війні проти України.

Громов додав, що Росія продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів.

Нагадаємо, як розповів в інтерв'ю РБК-Україна секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко, у росіян все ще постає завдання захопити Лівобережжя України.

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