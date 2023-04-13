ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ перегляне стратегічні цілі щодо захоплення Лівобережжя України у 2023 році, - Генштаб

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 квітня 2023 11:35
РФ перегляне стратегічні цілі щодо захоплення Лівобережжя України у 2023 році, - Генштаб Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія може в черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. Зокрема, щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя нашої країни в поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння від країн-партнерів призвело до скорочення воєнного потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році", - заявив Громов.

За його словами, в Генштабі прогнозують, що у весняно-літній період 2023 року ворог буде нарощувати кількісний та якісний показники з'єднань та військових частин, які залучені у війні проти України.

Громов додав, що Росія продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів.

Нагадаємо, як розповів в інтерв'ю РБК-Україна секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко, у росіян все ще постає завдання захопити Лівобережжя України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно