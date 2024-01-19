РФ отримує щонайменше 60% розвідданих через соціальні мережі, - Генштаб

Ворожі спецслужби отримують щонайменше 60% розвідувальних даних через соціальні мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації", - йдеться в заяві.
Зазначається, що наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів і втрата озброєння та військової техніки. Своєю чергою автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитися за гратами.
Аби вберегти себе та наблизити нашу спільну перемогу, не знімайте та не поширюйте жодної інформації про:
Водночас Генштаб закликає утримуватися від поширення власної "ексклюзивної" інформації щодо перебігу бойових дій або перебігу виконання бойових завдань.
"Не поширюйте таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела", - пише Генеральний штаб ЗСУ.
Військові додали, що інформаційна тиша не дасть змоги ворогу дізнатися плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу.
Раніше повідомлялося, що житель Одеси допомагав росіянам і виявляв позиції протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Його затримали і засудили до 15 років в'язниці за держзраду.
Також жителя Черкас засудили до дев'яти років позбавлення волі. Він передавав росіянам інформацію про позиції ЗСУ та протиповітряну оборону.
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