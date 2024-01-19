РФ отримує щонайменше 60% розвідданих через соціальні мережі, - Генштаб

"Необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації", - йдеться в заяві.

Зазначається, що наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів і втрата озброєння та військової техніки. Своєю чергою автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитися за гратами.

Що рекомендує Генштаб

Аби вберегти себе та наблизити нашу спільну перемогу, не знімайте та не поширюйте жодної інформації про:

роботу засобів системи ППО;

переміщення та районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

арсенали, бази, склади зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародної матеріально-технічної допомоги;

підприємства, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси та задовольняють інші військові потреби.

Водночас Генштаб закликає утримуватися від поширення власної "ексклюзивної" інформації щодо перебігу бойових дій або перебігу виконання бойових завдань.

"Не поширюйте таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Військові додали, що інформаційна тиша не дасть змоги ворогу дізнатися плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу.

Покарання для російських агентів

Раніше повідомлялося, що житель Одеси допомагав росіянам і виявляв позиції протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Його затримали і засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Також жителя Черкас засудили до дев'яти років позбавлення волі. Він передавав росіянам інформацію про позиції ЗСУ та протиповітряну оборону.